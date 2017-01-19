Эксперты: Спрос на облигации SOCAR резко повысился

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Первые выплаты процентов по облигациям Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) резко повысили интерес населения к этим ценным бумагам.

Как передает Report, эта информация поступила из инвестиционных компаний.

Компании отмечают, что после выплаты процентов число заявок на покупку облигаций SOCAR увеличилось: “Доверие граждан к облигациям как средству вложения повысилось. С другой стороны, облигации SOCAR, будучи гибким и доходным инвестиционным инструментом, опережают своих конкурентов”.

Аналитик инвестиционной компании Kapital Menecment Джафар Ибрагимли полагает, что причиной является выжидательная позиция, которую до сегодняшнего дня занимали некоторые инвесторы: “Они хотели знать, как будут выполняться обещания по облигациям, будут ли они своевременно выкупаться, будут ли выполняться условия со стороны эмитента и маркет-мейкера и своевременно выплачиваться проценты”.

Специалист отметил, что на сегодняшний день все условия выполнены: “Считаю, что интерес инвесторов еще больше возрастет”.

По его словам, на рынке пока нет инструментов, которые могли бы сравниться с долларовыми облигациями SOCAR по доходности и другим параметрам: “В начале 2016 года минфин выпустил долларовые облигации с доходностью 3,5% годовых, однако затем их выпуск был прекращен”.

Банки тоже не могут конкурировать с облигациями в вопросе вложения долларовых средств: “Доходность по застрахованным вкладам составляет 3% годовых. Ряд банков даже предлагает доходность в 1-3% годовых”, - отметил Дж.Ибрагимли.

Напомним, что общий объем пятилетних облигаций SOCAR равен 100 млн долларов, номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 долларов. Годовая доходность – 5%, проценты выплачиваются каждые 3 месяца в долларах. Облигации в любое время можно продать на вторичном рынке или же вернуть по номинальной стоимости.

Первые выплаты процентов по облигациям осуществлены 17 января. Владельцам облигаций SOCAR выплачены проценты на общую сумму 1,25 млн долларов. Следующие выплаты состоятся 17-го числа месяцев апрель, июль и октябрь.