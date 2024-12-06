О нас

Эксперты Гарвардского университета высоко оценили реформу зарплаты в Азербайджане

Эксперты Гарвардского университета высоко оценили реформу зарплаты в Азербайджане Эксперты Гарвардского университета высоко оценили реформу зарплаты в Азербайджане.
Финансы
6 декабря 2024 г. 13:21
Эксперты Гарвардского университета высоко оценили реформу зарплаты в Азербайджане

Эксперты Гарвардского университета высоко оценили проводимую в Азербайджане реформу заработной платы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, реализуемые на рынке труда Азербайджана реформы привлекают внимание специалистов со всего мира.

Согласно информации, результаты реформ налоговой системы, начавшиеся в 2019 году и основанные на механизмах стимулирования рынка труда, получили высокую оценку экспертов Гарвардского Университета.

Проанализировав показатели реформ в рамках проекта диагностической оценки экономики Азербайджана, Центр Growth Lab Гарвардского университета отметил успехи Азербайджана в этом направлении в качестве положительного примера.

По мнению экспертов реформы, проведенные Государственной налоговой службой при Министерстве экономики и опирающиеся на политику стимулирования рынка труда, способствовали достижению значительного прогресса в направлении легализации трудовых отношений в Азербайджане. Упрощены правительственные процедуры, созданы условия для субъектов бизнеса, позволяющие комфортно и с меньшими затратами легализовать свою деятельность. (https://www.taxes.gov.az/en/page/salary).

Отметим, что по всем ключевым показателям результатов реформ наблюдаются положительные изменения. Введенные в налоговое законодательство стимулы позволили добиться значительного, на 32,1%, роста числа официальных трудовых договоров, что создало условия для обеления заработных плат. За 5 лет взносы по обязательному государственному социальному страхованию выросли в 2,2 раза, что привело к увеличению доходов социальных фондов и снижению финансовой нагрузки на госбюджет. В целом реформы положительно повлияли на оживление экономического оборота, способствовав росту операций "предприниматель-предприниматель" и "предприниматель-потребитель" в ненефтяном секторе.

Эксперты Гарварда считают это хорошим примером, демонстрирующим эффективность стимулов для легализации бизнеса. Благодаря проведению правильной политики можно добиться значительных успехов в сфере легализации трудовых отношений, и другие страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, должны рассмотреть подход Азербайджана в качестве потенциальной модели.

Информация о проведенных анализах размещена в социальных сетях Центра Growth Lab Гарвардского Университета:

https://www.facebook.com/100094629804741/posts/426776873819969/?mibextid=WC7FNe&rdid=pxWXSYQqkpgn1vA6

https://x.com/HarvardGrwthLab/status/1864804904923234548

Ссылка на видеоролик Центра Growth Lab Гарвардского Университета, посвященный анализу реформ заработной платы в Азербайджане: https://bit.ly/4ggo9xr

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Harvard University’s Growth Lab commends salary reforms implemented in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Harvard Universitetinin ekspertləri Azərbaycandakı əməkhaqqı islahatlarını yüksək qiymətləndirib

Экслюзивные новости

Памела Розанна Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Розанна Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi