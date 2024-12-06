Эксперты Гарвардского университета высоко оценили реформу зарплаты в Азербайджане

Эксперты Гарвардского университета высоко оценили реформу зарплаты в Азербайджане.

Эксперты Гарвардского университета высоко оценили проводимую в Азербайджане реформу заработной платы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, реализуемые на рынке труда Азербайджана реформы привлекают внимание специалистов со всего мира.

Согласно информации, результаты реформ налоговой системы, начавшиеся в 2019 году и основанные на механизмах стимулирования рынка труда, получили высокую оценку экспертов Гарвардского Университета.

Проанализировав показатели реформ в рамках проекта диагностической оценки экономики Азербайджана, Центр Growth Lab Гарвардского университета отметил успехи Азербайджана в этом направлении в качестве положительного примера.

По мнению экспертов реформы, проведенные Государственной налоговой службой при Министерстве экономики и опирающиеся на политику стимулирования рынка труда, способствовали достижению значительного прогресса в направлении легализации трудовых отношений в Азербайджане. Упрощены правительственные процедуры, созданы условия для субъектов бизнеса, позволяющие комфортно и с меньшими затратами легализовать свою деятельность. (https://www.taxes.gov.az/en/page/salary).

Отметим, что по всем ключевым показателям результатов реформ наблюдаются положительные изменения. Введенные в налоговое законодательство стимулы позволили добиться значительного, на 32,1%, роста числа официальных трудовых договоров, что создало условия для обеления заработных плат. За 5 лет взносы по обязательному государственному социальному страхованию выросли в 2,2 раза, что привело к увеличению доходов социальных фондов и снижению финансовой нагрузки на госбюджет. В целом реформы положительно повлияли на оживление экономического оборота, способствовав росту операций "предприниматель-предприниматель" и "предприниматель-потребитель" в ненефтяном секторе.

Эксперты Гарварда считают это хорошим примером, демонстрирующим эффективность стимулов для легализации бизнеса. Благодаря проведению правильной политики можно добиться значительных успехов в сфере легализации трудовых отношений, и другие страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, должны рассмотреть подход Азербайджана в качестве потенциальной модели.

Информация о проведенных анализах размещена в социальных сетях Центра Growth Lab Гарвардского Университета:

https://www.facebook.com/100094629804741/posts/426776873819969/?mibextid=WC7FNe&rdid=pxWXSYQqkpgn1vA6

https://x.com/HarvardGrwthLab/status/1864804904923234548

Ссылка на видеоролик Центра Growth Lab Гарвардского Университета, посвященный анализу реформ заработной платы в Азербайджане: https://bit.ly/4ggo9xr