​Эксперт: Реформы налоговой системы дают положительные результаты

Экономические результаты первых пяти месяцев этого года показывают, что проводимые в Азербайджане налоговые реформы дают положительные результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил доктор философии по экономике, декан факультета финансов и бухгалтерского учета Азербайджанского государственного экономического университета Гярай Мусаев.

"Отчисления в бюджет по линии министерства налогов в январе-мае 2019 года превысили прогноз на 286,5 млн манатов, составив 3 138 млн манатов. Хотя в рамках усовершенствования налогового администрирования в 2018 году количество выездных налоговых проверок в годовом сравнении сократилось в 3 раза, а в первые 5 месяцев 2019 года – в 4 раза. Увеличение налоговых поступлений в условиях сокращения проверок можно рассматривать как положительный результат реформ", - сказал он.

Доктор философии по экономике, декан факультета финансов и бухгалтерского учета Азербайджанского государственного экономического университета Гярай Мусаев "Увеличение налоговых поступлений в условиях сокращения проверок можно рассматривать как положительный результат реформ".

Кроме того, по словам Г. Мусаева, в январе-мае этого года количество заключенных в Азербайджане трудовых договоров увеличилось более чем на 95 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что означает реализацию за последние пять месяцев прогноза на весь 2019 год: "К концу года количество трудовых договоров в стране будет как минимум в 2 раза больше, чем ожидалось".

В этих договорах 70% приходится на частный сектор, что напрямую связано с изменениями в налоговом законодательстве касательно данного сектора. В то же время это показывает, что предприниматели в Азербайджане пользуются предлагаемыми правительством льготами.

С другой стороны, рост количества трудовых договоров способствовал перечислению в Государственный фонд социальной защиты более миллиарда манатов за 5 месяцев, что на 130 млн манатов больше прогноза".