​Эксперт: Коммерческие банки не только не сократили инвестиции в облигации, но и продолжают их увеличивать

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Обесценивание маната не снизило интерес к государственным облигациям министерства финансов в национальной валюте.

Об этом сообщил Report специалист по рынку капитала, аналитик инвестиционной компании Kapital Menecment Джафар Ибрагимли.

По его словам, коммерческие банки не только не сократили инвестиции в облигации, но и продолжают их увеличивать, что привело к падению доходности ценных бумаг. "Ранее министерство финансов привлекало средства под 17% годовых, сейчас же доходность снизилась до 6%. Это хорошо для бюджета, так как заимствования осуществляются под низкие проценты. Объем заимствований в госбюджете на 2016 год запланирован в размере 1,5 млрд. манатов, из них уже заимствовано 200 млн. манатов".