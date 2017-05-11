Эксперт: Азербайджан запоздал с коррекцией курса маната

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан является одной из немногих стран, прогноз по которой мы несколько снизили по сравнению с 6 месяцами назад".

Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ганс Тиммер.

По его словам, Азербайджан потерял 25% покупательской способности из-за падения нефтяных цен: "Надо создавать новые рабочие места, отдавать предпочтение экспортно-ориентированной продукции. Будучи в Баку в прошлом году я поднял 5 основных вопросов. Сначала надо пересмотреть денежную политику и внедрить гибкую курсовую политику. Курс необходимо адаптировать к курсу других стран. Азербайджан запоздал с коррекцией курса маната и это негативно сказалось на экономике".

"Второй вопрос касается оздоровления банковского сектора. Это очень важно в эпоху падения цен на нефть. Банки надо оздоровлять не только за счет бюджета, но и реструктуризации".

По его словам, в Азербайджане обеспечена фискальная устойчивость: "Нагрузка от экономических шоков должна быть разделена равномерно среди населения. Кроме того, Азербайджан должен открыть границы для торговли. В частности, должны быть созданы условия для стартапов".