Экс-руководство Фонда господдержки СМИ выплатило государству 100 тыс. манатов

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Счетная палата по итогам проверок, проведенных в Фонде государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте, представила Генеральной прокуратуре Азербайджана отчет на 400 страниц.

Об этом Report сообщил источник в правительстве.

По данным СМИ, из-за допущенных недочетов прежнее руководство фонда выплатило государству ущерб в размере более 100 тыс. манатов.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 4 апреля этого года Вугар Сафарли был освобожден от должности исполнительного директора Фонда, на его место назначен Ахмед Исмаилов. После этого Счетная палата начала проверки в учреждении. В результате проверок были выявлены многочисленные недочеты, в связи с чем было принято решение направить материалы в Генеральную прокуратуру в соответствии со статьей 26.2 закона "О Счетной палате".