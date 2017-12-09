Экс-премьер Франции: Глобальная экономика может столкнуться с новым замедлением роста после 2018 года из-за недостатка долгосрочных инвестиций

© EuroMag

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Глобальная экономика может столкнуться с новым замедлением роста после 2018 года из-за недостатка долгосрочных инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен на открытии VI Саньянского экономического форума в китайском Хайнане.

По прогнозу политика, после 2018 года "глобальная экономика столкнётся с новым замедлением роста из-за недостатка долгосрочных инвестиций в сферу инноваций".

"Глобальная экономика также сталкивается с вызовами из-за рисков, связанных с финансовыми пузырями и ношей частных долгов", - сказал де Вильпен.

Сейчас, по его словам, "некоторые ценности в сфере новых технологий резко возрастают в цене, однако их преследует риск возможной девальвации". По его мнению, "это относится к США и цене биткоина, цена которого выросла в десять раз с начала года".

Де Вильпен отметил, что в ближайшие годы после запуска биткоин-фьючерсов на Чикагской бирже увеличатся спекуляции с криптовалютами.

"Риск глобального экономического конфликта не исчезнет, и задачи экономического роста противопоставляется экономической слабости", - заключил де Вильпен.