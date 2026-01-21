Экономика Нахчывана выросла почти на 4%

Производство валового внутреннего продукта в Нахчыванской АР в 2025 году составило 1 млрд 709,4 млн манатов.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Кабинете министров НАР, в реальном выражении это на 3,8% больше, чем в 2024 году.

В прошлом году стоимость розничной торговли в автономной республике увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1 млрд 366,3 млн манатов, а стоимость платных услуг, предоставляемых населению, - на 0,3%, до 198,5 млн манатов.

