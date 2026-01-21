İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Naxçıvan iqtisadiyyatı 4 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 14:37
    Naxçıvan iqtisadiyyatı 4 %-ə yaxın böyüyüb

    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1 milyard 709,4 milyon manat dəyərində ümumi daxili məhsul istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Nazirlər Kabinetindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə real ifadədə 3,8 % çoxdur.

    Bundan başqa, məlumata görə, ötən il muxtar respublikada pərakəndə ticarət dövriyyəsinin dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 4 % artaraq 1 milyard 366,3 milyon manat, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri isə 0,3 % artaraq 198,5 milyon manat olub.

    Naxçıvan ümumi daxili məhsul
    Экономика Нахчывана выросла почти на 4%

