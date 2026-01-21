Naxçıvan iqtisadiyyatı 4 %-ə yaxın böyüyüb
Maliyyə
- 21 yanvar, 2026
- 14:37
2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1 milyard 709,4 milyon manat dəyərində ümumi daxili məhsul istehsal olunub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Nazirlər Kabinetindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə real ifadədə 3,8 % çoxdur.
Bundan başqa, məlumata görə, ötən il muxtar respublikada pərakəndə ticarət dövriyyəsinin dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 4 % artaraq 1 milyard 366,3 milyon manat, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri isə 0,3 % artaraq 198,5 milyon manat olub.
