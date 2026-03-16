    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли почти на 6%

    Энергетика
    16 марта, 2026
    • 14:17
    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли почти на 6%

    В январе-феврале текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 585,3 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 5,9% больше по сравнению с первыми двумя месяцами 2025 года.

    За последние 2 месяца 5,8% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, было направлено на приобретение автомобильного бензина и дизельного топлива.

    Напомним, что в январе-феврале текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 10,1 миллиарда манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 5,5 миллиарда манатов, непродовольственных товаров на 4,6 миллиарда манатов. По сравнению с январем-февралем 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,6%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,2%, по непродовольственным товарам - на 6,5%.

    Расходы населения Азербайджана
    Azərbaycan əhalisinin yanacaq xərcləri 6 %-ə yaxın artıb
    Fuel spending in Azerbaijan grows nearly 6%
    Ты - Король

