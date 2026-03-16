В Амстердаме прогремел взрыв у офисного здания

Взрыв произошел в ночь на понедельник у офисного здания Atrium в деловом районе Зейдас в Амстердаме.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

"Взрыв произошел в районе 01.00 ночи с воскресенья на понедельник у входа в офисное здание Atrium в районе Зейдас", - сообщили в полиции.

Отмечается, что взрыв вызвал небольшой пожар, сотрудникам службы безопасности здания удалось его потушить. О пострадавших не сообщается.