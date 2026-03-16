В Амстердаме прогремел взрыв у офисного здания
Другие страны
- 16 марта, 2026
- 14:52
Взрыв произошел в ночь на понедельник у офисного здания Atrium в деловом районе Зейдас в Амстердаме.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
"Взрыв произошел в районе 01.00 ночи с воскресенья на понедельник у входа в офисное здание Atrium в районе Зейдас", - сообщили в полиции.
Отмечается, что взрыв вызвал небольшой пожар, сотрудникам службы безопасности здания удалось его потушить. О пострадавших не сообщается.
14:52