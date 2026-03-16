    Швеция временно перенесла работу посольства из Тегерана в Баку

    Внешняя политика
    • 16 марта, 2026
    • 14:47
    Швеция временно перенесла работу посольства из Тегерана в Баку

    Швеция эвакуировала своих дипломатов из Ирана, дипломатическая миссия продолжает работу в Баку.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард написала на своей странице в соцсети Х.

    "С учетом ухудшения ситуации с безопасностью в Иране, министерство иностранных дел Швеции приняло решение временно переместить шведских сотрудников посольства в Тегеране. При этом посольство продолжает работать из Баку. Ситуация с безопасностью в Тегеране остается очень неопределенной. Министерство иностранных дел Швеции рекомендует воздерживаться от любых поездок в Иран с 2022 года и призывает шведских граждан покинуть страну", - отметила глава ведомства.

    посольство Швеции Операция США и Израиля против Ирана Мария Мальмер Стенергард
    İsveçin İrandakı səfirliyi müvəqqəti olaraq Bakıda fəaliyyət göstərir
    Sweden temporarily relocates embassy operations from Tehran to Baku
