Экономика Грузии выросла на 18%

Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в январе этого года, выросла на 18% в годовом сравнении.
Об этом сообщило Национальное статистическое управление Грузии, сообщает грузинское бюро Report.
В отчетном месяце рост был зафиксирован в секторе обрабатывающей промышленности, транспорта и складского хозяйства, поставках электроэнергии, торговли, недвижимости и горнодобывающей промышленности и пр.
Спад произошел в строительном, информационном и коммуникационном секторах.