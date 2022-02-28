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Экономика Грузии выросла на 18%

Экономика Грузии выросла на 18% Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в январе этого года, выросла на 18% в годовом сравнении.
Финансы
28 февраля 2022 г. 11:28
Экономика Грузии выросла на 18%

Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в январе этого года, выросла на 18% в годовом сравнении.

Об этом сообщило Национальное статистическое управление Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

В отчетном месяце рост был зафиксирован в секторе обрабатывающей промышленности, транспорта и складского хозяйства, поставках электроэнергии, торговли, недвижимости и горнодобывающей промышленности и пр.

Спад произошел в строительном, информационном и коммуникационном секторах.

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Версия на английском языке Georgia's economy grows almost 20%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan iqtisadiyyatı 18 % böyüyüb

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