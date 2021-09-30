Экономика Грузии выросла на 12%

Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в январе-августе этого года, увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в январе-августе этого года, увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно отчету, только в августе экономика соседней страны выросла на 10,3%.

В прошлом месяце был зафиксирован рост в сферах производства, финансов и страхования, торговли, электроснабжения, газа, пара и кондиционирования, гостиниц и ресторанов, перевозок и складирования, развлечений и рекреации. В строительном секторе и горнодобывающей промышленности наблюдается снижение роста.