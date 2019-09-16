​Экономика Азербайджана возросла на 2,4%

В январе-августе этого года в Азербайджане произведено ВВП на 50 875,7 млн манатов, что на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, рост в ненефтяном секторе экономики составил 3%, в нефтегазовом – 1,6%.За этот период 43,6% ВВП произведено в сфере промышленности, 10,3% - торговли, ремонта транспортных средств, 6,4% - транспорта и складского хозяйства, 6%- строительства, 5,9%- сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,5% - размещения туристов и общественного питания, 1,8% - информации и услуг связи, 14,6% - прочих секторах. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8,9% ВВП.

Производство ВВП на душу населения увеличилось на 1,5% и составило 5 145,1 манатов.