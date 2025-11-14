Экономика Азербайджана за 10 месяцев выросла на 1,3%

Номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП), произведенный в Азербайджане в январе-октябре текущего года, составил 106 млрд 435,4 млн манатов, увеличившись в реальном выражении на 1,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период снижение в нефтегазовом секторе экономики составило 2,1%, а ненефтегазовый сектор вырос на 3,1%.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 34%, торговлю транспортными средствами и их ремонт - 10,5%, сферу транспорта и складского хозяйства - 7,1%, сферу сельского и лесного хозяйства, рыбоводства – 6,7%, строительства – 6,5%. Доля туризма и предприятий общепита составила 2,7%, сектора информации и связи - 1,9%, на прочие сектора экономики пришлось 20,9%. Доля налогов в ВВП равна 9,7%.

ВВП на душу населения за 10 месяцев составил 10 393 манатов.

Отметим, что Министерство экономики Азербайджана рост ВВП Азербайджана в 2025 году прогнозирует на уровне 3%, номинальный объем - 129,9 млрд манатов.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%.