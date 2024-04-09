Экономика Азербайджана выросла на 4%

За январь-март 2024 года в Азербайджане был произведен валовый внутренний продукт на 29096,8 млн манатов или на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-март 2024 года в Азербайджане был произведен валовый внутренний продукт на 29096,8 млн манатов или на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,4%, а в ненефтегазовом - на 6,7%.

39,3% производства ВВП приходится на промышленность, 9,7 % - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6,8 % - транспорт и складское хозяйство, 5,9% - строительство, 2,9% - сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4 % - размещение туристов и общественное питание, 1,7 % - информационную и коммуникационную отрасли, 20,4 % - на другие отрасли, а чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,9% ВВП.

ВВП на душу населения был равен 2856,5 манатов.