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Экономика Азербайджана выросла на 4%

Экономика Азербайджана выросла на 4% За январь-март 2024 года в Азербайджане был произведен валовый внутренний продукт на 29096,8 млн манатов или на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
9 апреля 2024 г. 12:25
Экономика Азербайджана выросла на 4%

За январь-март 2024 года в Азербайджане был произведен валовый внутренний продукт на 29096,8 млн манатов или на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,4%, а в ненефтегазовом - на 6,7%.

39,3% производства ВВП приходится на промышленность, 9,7 % - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6,8 % - транспорт и складское хозяйство, 5,9% - строительство, 2,9% - сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4 % - размещение туристов и общественное питание, 1,7 % - информационную и коммуникационную отрасли, 20,4 % - на другие отрасли, а чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,9% ВВП.

ВВП на душу населения был равен 2856,5 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows by 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 % böyüyüb

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