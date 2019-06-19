Экономика Азербайджана выросла на 2,2%

В январе-мае этого года в Азербайджане произведено ВВП на 30 608,7 млн манатов, что на 2,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство ВВП на душу населения составило 3 099 манатов.

За этот период 46% ВВП произведено в сфере промышленности, 9,9% - торговли, ремонта транспортных средств, 6,4% - транспорта и складского хозяйства, 5,9% - строительства,3,7% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,6% - размещения туристов и общественного питания, 1,8% - информации и услуг связи, 14,4% - прочих секторах. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,3% ВВП.