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Экономика Азербайджана выросла более чем на 6%

Экономика Азербайджана выросла более чем на 6% В январе-июле текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 74 155,2 млн манатов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
9 августа 2022 г. 13:30
Экономика Азербайджана выросла более чем на 6%

В январе-июле текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 74 155,2 млн манатов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

За последний год в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость составляет 0,4%, а в ненефтегазовом – 9,9%.

52,9% производства ВВП приходится на промышленность, 7,7% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6% - на транспорт и складское хозяйство, 5% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 3,8% - на строительство, 1,4% - на гостиничный бизнес и общественное питание, 1,3% - на сферу информации и связи, 14,3% - на другие отрасли. Чистые налоги на товары и импорт составили 7,6%.

ВВП на душу населения вырос на 56,2% и составил 7 376 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows by more than 6%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 6%-dən çox böyüyüb

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