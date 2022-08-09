Экономика Азербайджана выросла более чем на 6%

В январе-июле текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 74 155,2 млн манатов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 74 155,2 млн манатов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

За последний год в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость составляет 0,4%, а в ненефтегазовом – 9,9%.

52,9% производства ВВП приходится на промышленность, 7,7% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6% - на транспорт и складское хозяйство, 5% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 3,8% - на строительство, 1,4% - на гостиничный бизнес и общественное питание, 1,3% - на сферу информации и связи, 14,3% - на другие отрасли. Чистые налоги на товары и импорт составили 7,6%.

ВВП на душу населения вырос на 56,2% и составил 7 376 манатов.