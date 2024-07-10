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Экономика Азербайджана выросла более чем на 4%

Экономика Азербайджана выросла более чем на 4% В январе-июне текущего года в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт на сумму 59 млрд 520,4 млн манатов, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
10 июля 2024 г. 12:31
Экономика Азербайджана выросла более чем на 4%

В январе-июне текущего года в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт на сумму 59 млрд 520,4 млн манатов, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,6%, а в ненефтегазовом - на 6,9%.

38,5% производства ВВП пришлось на долю промышленности, 9,7% - торговли, ремонта транспортных средств, 7% - транспорта и складского хозяйства, 5,8% - строительства, 5,8% - сельского, лесного хозяйства и рыболовства, 2,4% - размещения туристов и общественного питания, 19,5% - других секторов. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,6% ВВП.

ВВП на душу населения составил 5 841 манат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 %-dən çox böyüyüb

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