Экономика Азербайджана сократилась на 1%

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2017 года резидентами Азербайджана произведено ВВП на 37 645,4 млн манатов или на 1,0% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство ВВП на душу населения составило 3 875,6 манатов, что на 2% ниже в годовом сравнении.

В ненефтяном секторе экономики произведено 61,8% ВВП, в нефтегазовом секторе - 38,2%. Производство ВВП в ненефтяном секторе увеличилось на 2,2%.

За этот период 41,1% ВВП произведено в сфере промышленности, 10,6% - торговли, ремонта транспортных средств, 8,9% - строительства, 7% - транспорта и складского хозяйства, 5,4% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,6% - размещения туристов и общественного питания, 1,7% - информации и услуг связи, 15,6% - прочих секторах. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,1% ВВП.