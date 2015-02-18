​Октай Ахвердиев: Стоимость маната не будет меньше доллара - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Наличие невысокой инфляции - до 5% в год стимулирует и активизирует отечественную экономику. Об этом Report заявил эксперт-экономист, бывший заместитель министра экономики Азербайджана Октай Ахвердиев.

"В конце прошлого года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сделал заявление относительно планов на 2015 год, в т.ч. о направленности денежно-кредитной политики. Там четко было сказано, что стабильность курса национальной валюты будет продолжена и в 2015 году", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что ЦБА регулировал курс маната до последнего времени в зависимости от позиций доллара: "Но для этого ЦБ должен проводить валютные интервенции и предпринимать ряд других действий. В год Центробанку приходилось проводить интервенцию на 1,5-2 млрд. долларов с целью удержания курса маната на стабильном уровне".

О.Ахвердиев указал на тот факт, что за последнее время курс евро к доллару начал падать: "Наша торговля связана с евро, т.е. мы продаем нефть и газ в Европу за евро. Если курс евро к доллару начинает падать, то он начинать падать и к манату, поскольку мы регулируем курс нацвалюты через доллар. Азербайджан на этом теряет".

Бывший замминистра положительно отозвался о последнем решении Центробанка по поводу введения в курсовой политике механизма бивалютной корзины: "Но курс маната меньше доллара не будет. Думаю даже, что он останется, как есть. Зато после этого, курс евро к манату повысится", - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил о последнем выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого глава государства отметил, что курс маната к евро должен быть равным: "На данный момент ЦБА занят решением именно этой задачи".

Коснувшись темы ажиотажа вокруг этого вопроса и внезапной скупки наличных долларов, экономист отметил, что данная ситуация вредит самому населению: "Люди сами себя загоняют в неприятную ситуацию по той причине, что сейчас все будут сдавать манаты и покупать доллары, в результате чего масса маната увеличится и его покупательская способность начинает падать, что в свою очередь означает рост инфляции".

"Надо, чтобы специалисты выступали по телевидению, в печати и объяснили, что имел в виду глава ЦБА. То есть надо объяснить, что не идет изменение курса маната к доллару, а идет регулировка курса маната по отношению к евро", - пояснил экономист.

Коснувшись темы роста инфляции в результате проведения курсовой реформы, эксперт подчеркнул, что существует неписаное правило о правильности роста инфляции до 5%: "Это даже нужно для активности экономики. Появляется предмет борьбы с инфляцией, что стимулирует экономику".

По его словам, инфляция была всегда и нет ни одной страны в мире, где ее нет. "Инфляция есть даже в самых развитых странах потому, что сбалансировать экономику практически невозможно. В развитых странах, где экономика относительно сбалансирована, инфляция составляет 0,2-1%, но нельзя допускать роста инфляции выше 5%", - резюмировал О.Ахвердиев.