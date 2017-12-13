Экономического роста в России в 2018 году не ожидается

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Экономическому росту в России в 2017 году способствовали высокие цены на нефть и большие расходы государства и связанных с ним корпораций на крупные стройки вроде сооружения Керченского моста. При этом экономика остается в структурном кризисе, а подъем носит неустойчивый характер. Это означает, что в следующем году роста может не быть совсем.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, к такому выводу пришли эксперты экономического клуба ФБК.

Как отметил директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, по итогам 2017 года инфляция составит около 2,5%, доллар закончит декабрь на уровне 60 рублей, а экономический рост составит от 1,5 до 2%. Однако на этом оптимизм закончился.

"Устойчивость рубля" была достигнута за счет притока средства в рамках операций кэрри-трейд, отмечает Николаев. По оценкам участников рынка, доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) превышает 30%.

Другие эксперты согласны с Николаевым. По словам бывшего замминистра экономического развития Алексея Ведева, экономического роста и в этом году "почти не видно". Розничный товарооборот вырос всего на 0,5%, а платные услуги населению на 0,2%. "Это чисто корректирующий рост. В этом году рост экономики будет максимум на уровне 1,5-1,6%, а в следующем году около нуля", - соглашается он.

В свою очередь директор программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги Андрей Мовчан считает, что основные источники экономического роста в этом году - рост цен на нефть марки Urals на 20% (по его оценке, это эквивалентно росту ВВП примерно на 2%) и государственные инвестиции в инфраструктурные проекты (строительство моста через Керченский пролив, программы реновации жилья и проект "Сила Сибири"). Но в любой момент это может закончиться, добавляет он.