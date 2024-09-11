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Экономический совет обсудил проект бюджета на 2025-2028 годы

Экономический совет обсудил проект бюджета на 2025-2028 годы 11 сентября под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание ведомства, на котором были рассмотрены проекты государственного и сводного бюджетов на 2025--2028 годы.
Финансы
11 сентября 2024 г. 17:29
Экономический совет обсудил проект бюджета на 2025-2028 годы

11 сентября под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание совета, на котором были рассмотрены проекты государственного и сводного бюджетов на 2025-2028 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

В ходе заседания были обсуждены тенденции развития мировой экономики, основные предположения, используемые в бюджетных прогнозах, текущая экономическая ситуация и обновленные макроэкономические прогнозы на 2024-2028 годы, целевые показатели параметров бюджетного правила, основные направления бюджетной политики на 2025-2028 годы, финансирование расходов на восстановление и реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура и другие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова, председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова и министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadi Şura 2025-ci və növbəti 3 il üzrə büdcə layihələrini müzakirə edib

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