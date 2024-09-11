Экономический совет обсудил проект бюджета на 2025-2028 годы

11 сентября под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание ведомства, на котором были рассмотрены проекты государственного и сводного бюджетов на 2025--2028 годы.

11 сентября под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание совета, на котором были рассмотрены проекты государственного и сводного бюджетов на 2025-2028 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

В ходе заседания были обсуждены тенденции развития мировой экономики, основные предположения, используемые в бюджетных прогнозах, текущая экономическая ситуация и обновленные макроэкономические прогнозы на 2024-2028 годы, целевые показатели параметров бюджетного правила, основные направления бюджетной политики на 2025-2028 годы, финансирование расходов на восстановление и реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура и другие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова, председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова и министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.