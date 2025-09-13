Экономический совет Азербайджана обсудил бюджетные перспективы на 2026 год

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание, основной темой которого стали бюджетные перспективы на 2026 год.

Как сообщили Report в Кабмине, заседание совета состоялось сегодня под председательством главы правительства Али Асадова.

Члены совета обсудили проекты прогнозов государственного и сводного бюджетов на 2026 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года, тенденции развития мировой экономики, основные предположения, используемые в бюджетных прогнозах, текущую экономическую ситуацию и обновленные макроэкономические прогнозы на 2025-2029 годы.

Особое внимание было уделено основным целям, направлениям и задачам бюджетной политики на 2026-2029 годы, финансированию расходов на реконструкцию и восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также дальнейшей реализации программы "Великого возвращения".

Члены совета обсудили среднесрочную структуру расходов и области применения бюджетного механизма, основанного на результатах, целевые показатели параметров бюджетного правила, текущую ситуацию в сфере макроэкономической и финансовой стабильности, направления политики и другие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Сахиля Бабаева, председателя Центрального банка Талеха Казымова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева.

По итогам заседания соответствующим структурам поручили представить в Кабинет Министров все документов и информацию, входящие в бюджетный пакет 2026 года, с учетом мнений и предложений членов Экономического совета. Документы на следующем этапе будут представлены президенту Азербайджана.