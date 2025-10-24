ЕК может оштрафовать Meta и TikTok до 6% их глобального годового оборота

Еврокомиссия обвиняет американскую Meta Platforms Inc., а также принадлежащую китайской ByteDance Ltd. соцсеть TikTok, в нарушении обязательств о предоставлении аналитикам адекватного доступа к публичным данным в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЕК.

Предварительные выводы показали, что процедуры подачи аналитиками запросов на доступ к данным в Facebook и Instagram, а также TikTok, являются чрезмерно сложными.

"В результате эксперты зачастую получают неполные или недостоверные данные, которые негативно влияют на проведение ими исследований, например, о том, подвергаются ли пользователи, в том числе несовершеннолетние, воздействию незаконного или вредоносного контента", - сказано в сообщении.

Регулятор также предварительно пришел к заключению, что ни Facebook, ни Instagram, не выполняют требование DSA о предоставлении пользователям простых механизмов для уведомления о незаконном контенте, а также возможности эффективно оспаривать решения о модерации контента.

В случае, если позиция европейского регулятора будет подтверждена, он имеет возможность оштрафовать компании на сумму до 6% их глобального годового оборота.