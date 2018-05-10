EIU: В 2022 году средняя заработная плата в Азербайджане составит 724 маната

Баку. 10 мая. REPORT.AZ / Исследовательский центр Economist Intelligence Unit (EIU) считает, что динамика роста среднемесячной заработной платы в Азербайджане снизилась с 2016 года. Ожидается, что эта динамика покажет рост в 2018 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Bussiness Outlook Azerbaijan, распространенном Deloitte Azerbaijan.

Согласно отчету, динамика роста составила 4,9% в 2016 году (по итогам года - 496 манатов), в 2017 году - 5,8% (по итогам года - 527 манатов):

"В 2018 году заработная плата в Азербайджане вырастет на 0,7% (по итогам года - 553 маната), в 2019 году – на 1,1% (по итогам года - 588 манатов), в 2020 году – на 1,5% (по итогам года - 628 манатов), в 2021 году – на 2,7% (по итогам года - 674 маната), а в 2022 году – на 3% (по итогам года - 724 маната).

Агентство также опубликовало прогноз по потребительским ценам в Азербайджане:

"В 2017 году в Азербайджане зарегистрирована инфляция в 12,9%. Этот показатель составит 5,7% в этом году, 5,6% - в 2019 году, 4,6% - в 2020 году, 4,9% - в 2021 году и 4,4% - в 2022 году".