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Эффективные курсы азербайджанского маната выросли за год

Эффективные курсы азербайджанского маната выросли за год На 1 июня этого года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранной валюте составил 96,1 пункта.
Финансы
27 июня 2023 г. 14:56
Эффективные курсы азербайджанского маната выросли за год

На 1 июня этого года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранной валюте составил 96,1 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,6 пункта больше в месячном сравнении, на 0,9 пункта больше, чем в начале года, на 4,5 пункта больше, чем за тот же период 2022 года.

Реальный эффективный курс маната на конец мая составил 122 пункта. Это на 0,2 пункта больше в месячном сравнении, на 0,3 пункта меньше, чем в начале года и на 6,2 пункта больше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının effektiv məzənnələri il ərzində artıb

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