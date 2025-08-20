ЕЦБ: Торговое соглашение США–ЕС снизило риски, но сохранит давление на экономику

Недавнее торговое соглашение между США и ЕС оказалось близким к базовым прогнозам Европейского центрального банка, однако сохраняется неопределенность в ключевых секторах - фармацевтике и полупроводниках.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард

ЕС согласовал 15%-ные пошлины на большинство товарных позиций, что позволило избежать полномасштабной торговой войны и дало компаниям большую предсказуемость, хотя новые барьеры замедляют рост экономики.

По оценкам ЕЦБ, средняя эффективная пошлина на экспорт товаров из еврозоны в США составит 12–16%.

“Эти показатели выше, чем мы закладывали в июньские прогнозы, но все еще близки к базовому сценарию”, - отметила Лагард в Женеве. Она подчеркнула, что достигнутые условия значительно мягче, чем жесткий сценарий с тарифами выше 20%.

Согласно прогнозам ЕЦБ, экономика еврозоны вырастет на 1,1% в следующем году, тогда как при неблагоприятном исходе рост снизился бы до 0,7%. Тем не менее, Лагард признала, что торговая сделка продолжит оказывать давление на европейскую экономику, и признаки замедления уже заметны во втором квартале.

Она подчеркнула, что ЕС необходимо активнее диверсифицировать торговлю и развивать связи с другими регионами, чтобы компенсировать негативное влияние пошлин.

“США останутся важным партнером, но Европе нужно шире использовать сильные стороны своей экспортно-ориентированной экономики”, - добавила глава ЕЦБ.