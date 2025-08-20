О нас

ЕЦБ: Торговое соглашение США–ЕС снизило риски, но сохранит давление на экономику

ЕЦБ: Торговое соглашение США–ЕС снизило риски, но сохранит давление на экономику ЕЦБ: Торговое соглашение США–ЕС снизило риски, но сохранит давление на экономику
Финансы
20 августа 2025 г. 12:34
ЕЦБ: Торговое соглашение США–ЕС снизило риски, но сохранит давление на экономику

Недавнее торговое соглашение между США и ЕС оказалось близким к базовым прогнозам Европейского центрального банка, однако сохраняется неопределенность в ключевых секторах - фармацевтике и полупроводниках.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард

ЕС согласовал 15%-ные пошлины на большинство товарных позиций, что позволило избежать полномасштабной торговой войны и дало компаниям большую предсказуемость, хотя новые барьеры замедляют рост экономики.

По оценкам ЕЦБ, средняя эффективная пошлина на экспорт товаров из еврозоны в США составит 12–16%.

“Эти показатели выше, чем мы закладывали в июньские прогнозы, но все еще близки к базовому сценарию”, - отметила Лагард в Женеве. Она подчеркнула, что достигнутые условия значительно мягче, чем жесткий сценарий с тарифами выше 20%.

Согласно прогнозам ЕЦБ, экономика еврозоны вырастет на 1,1% в следующем году, тогда как при неблагоприятном исходе рост снизился бы до 0,7%. Тем не менее, Лагард признала, что торговая сделка продолжит оказывать давление на европейскую экономику, и признаки замедления уже заметны во втором квартале.

Она подчеркнула, что ЕС необходимо активнее диверсифицировать торговлю и развивать связи с другими регионами, чтобы компенсировать негативное влияние пошлин.

“США останутся важным партнером, но Европе нужно шире использовать сильные стороны своей экспортно-ориентированной экономики”, - добавила глава ЕЦБ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US-EU trade deal not far from ECB's baseline forecast, Lagarde says

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi