ЕЦБ сохранил базовую ставку стабильной

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сегодняшнем заседании сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 80 млрд евро ежемесячно до конца марта 2017 года, а также подтвердил планы по выкупу активов с апреля по декабрь 2017 года в объеме 60 млрд евро в месяц.

Регулятор не исключил, что при необходимости программа снова может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен. Отметим, что решения ЕЦБ совпали с прогнозами аналитиков.