ЕБРР запускает программу повышения эффективности водного сектора Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о запуске Программы повышения финансовой и операционной эффективности (FOPIP) для Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана и его подведомственных организаций.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о запуске Программы повышения финансовой и операционной эффективности (FOPIP) для Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана и его подведомственных организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, инициатива представляет собой проект технической помощи, софинансируемый Европейским союзом и реализуемый при поддержке консалтинговой компании Aqwadem Consulting.

Как отметила координатор инициативы, главный советник II уровня по реформам инфраструктурного сектора и экономического управления ЕБРР Елена Чиркович, цель программы - укрепление управления в водном секторе страны, повышение операционной и финансовой устойчивости, а также внедрение экологически и экономически эффективных практик, включая в сферу закупок.

"Мы с нетерпением ждем начала новой главы в развитии водного сектора Азербайджана и рассчитываем на тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами на этом важном пути", - подчеркнула она.

ЕБРР выделил 35 млн евро на финансирование модернизации систем управления водными ресурсами Гянджи, кредитное соглашение по которому было подписано в январе 2025 года. Проект также будет софинансироваться за счет гранта ЕС в размере до 5 млн евро.

Выделенные средства направлены на строительство водопровода, канализационных коллекторов, водохранилищ, систем управления ливневыми стоками, а также другой вспомогательной инфраструктуры. Эти меры позволят улучшить доступ населения ко всем видам водных услуг и одновременно повысят устойчивость города к последствиям изменения климата.

Гянджа присоединилась к флагманской программе ЕБРР "Зеленые города" в 2020 году. Текущий проект по водной инфраструктуре стал третьей крупной инвестицией банка в этом городе. Ранее, в 2022 году, ЕБРР предоставил финансирование на модернизацию системы управления отходами, а затем поддержал улучшение городской инфраструктуры уличного освещения.

По данным на 30 апреля текущего года, совокупный кредитный портфель ЕБРР в Азербайджане достиг 1,004 млрд евро. В целом банк инвестировал в страну свыше 3,778 млрд евро, реализовав 197 проектов в различных секторах экономики. Из этой суммы фактически выплаченные средства составили 3,089 млрд евро, а общий объем кумулятивных выплат и предоставленных гарантий - 3,41 млрд евро.