ЕБРР выделит Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству 60 млн долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) обеспеченный кредит первой очереди в размере 60 млн долларов США для покупки судов в рамках его стратегии международной экспансии.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) обеспеченный кредит первой очереди в размере 60 млн долларов США для покупки судов в рамках его стратегии международной экспансии.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, одобрение долгосрочного кредита на Совете директоров банка запланировано на 26 апреля.

"Этот проект поможет ASCO расширить операции торгового флота в международных водах за пределами Каспийского моря, улучшив региональную связь и торговые отношения.

Проект будет способствовать повышению качества перехода на "конкурентоспособный" за счет приобретения дополнительных судов для увеличения грузоподъемности компании и повышения гибкости маршрутных направлений. Проект также поддержит цель "интеграция" за счет увеличения доходов компании от некаспийского флота и облегчения перевозок по Среднему коридору", - говорится в сообщении.

Как отмечает банка, компания также использует опыт ЕБРР в области энергоэффективности и ресурсоэффективности для достижения более высоких экологических стандартов и устранения рисков, связанных с переходом к нулевому балансу выбросов углерода.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" было создано в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.