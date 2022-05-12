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ЕБРР выделил на продовольственную безопасность Украины более 53 млн евро

ЕБРР выделил на продовольственную безопасность Украины более 53 млн евро Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил двум украинским банкам и одной лизинговой компании кредиты на сумму более 53 млн евро. Деньги предназначены для финансирования продовольственной безопасности Украины.
Финансы
12 мая 2022 г. 16:43
ЕБРР выделил на продовольственную безопасность Украины более 53 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил двум украинским банкам и одной лизинговой компании кредиты на сумму более 53 млн евро. Деньги предназначены для финансирования продовольственной безопасности Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЕБРР.

"ЕБРР способствует усилению продовольственной безопасности во время войны в Украине путем заключения с отдельными местными банками и лизинговой компанией соглашений о распределении рисков", - говорится в релизе.

Отмечается, что часть рисков, которую ЕБРР покрывает по сделкам с "ПроКредит Банком", "ОТП Банком" (Украина) и компанией "ОТП Лизинг", составляет 30 млн из 53,25 млн евро.

В ЕБРР добавили, что специальный пакет кредитной организации по поддержке продовольственной безопасности в текущем году предусматривает предоставление Украине инвестиций на сумму 200 млн евро.

Всего в этом году Украине планируется выделить 1 млрд евро. Деньги пойдут на поддержку торговли, энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры и фармацевтической отрасли.

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Версия на английском языке EBRD supports more than €53 million of food security loans in Ukraine

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