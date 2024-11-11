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ЕБРР выделил кредит на модернизацию водоснабжения и управление ливневыми водами в Гяндже

ЕБРР выделил кредит на модернизацию водоснабжения и управление ливневыми водами в Гяндже Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление суверенного кредита в размере 35 млн евро на улучшение водоснабжения, канализации и управление ливневыми водами, а также строительство очистных сооружений в Гяндже.
Финансы
11 ноября 2024 г. 11:08
ЕБРР выделил кредит на модернизацию водоснабжения и управление ливневыми водами в Гяндже

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление суверенного кредита в размере 35 млн евро на улучшение водоснабжения, канализации и управление ливневыми водами, а также строительство очистных сооружений в Гяндже.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, общая стоимость проекта составляет 410 млн евро. Финансирование будет предоставлено несколькими траншами и софинансировано инвестиционным грантом от международного донора.

Проект реализуется в рамках программы ЕБРР "Зеленые города" и направлен на решение ключевой экологической задачи — повышения доступности и качества воды, что предусмотрено в Плане действий "Зеленый город Гянджа". Проект является приоритетным для правительства, учитывая необходимость модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города.

После завершения проекта Гянджа будет обеспечена стабильным водоснабжением и канализационными услугами, а риски наводнений будут снижены за счёт внедрения системы управления ливневыми водами. Проект также окажет положительное воздействие на окружающую среду, обеспечив очистку сточных вод перед их сбросом в реку Гянджа.

Реализация проекта улучшит качество водоснабжения, снизит потери воды и обеспечит надлежащую очистку сточных вод, способствуя переходу к более "зелёной" экономике. Также будет разработан План действий по корпоративному управлению для эффективного управления проектом.

Проект обеспечит соответствие водоснабжения и канализации в Гяндже требованиям национальных и европейских стандартов. Планируется, что потенциальные негативные воздействия строительства будут минимизированы за счёт соблюдения стандартов строительной практики. В рамках Программы по улучшению финансовых и операционных показателей (PIP) также предусмотрено строительство новых очистных сооружений, что позволит Гяндже соответствовать современным требованиям по очистке сточных вод.

Проект не предполагает воздействий на охраняемые территории или культурные объекты. При строительных работах будут соблюдаться меры предосторожности, включая процедуру учета случайных археологических находок. Также не потребуется переселения жителей или приобретения частной собственности, что будет дополнительно проверено в ходе реализации проекта.

Для обеспечения безопасности на строительных объектах подрядчики обязаны будут следовать Плану экологического и социального менеджмента. В тендерные условия и контракты будут включены соответствующие экологические и социальные требования.

Заёмщиком по кредиту выступает Министерство финансов Азербайджана, а бенефициаром — Государственное агентство водных ресурсов.

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Версия на английском языке EBRD provides loan for water supply, stormwater management upgrades in Azerbaijan's Ganja
Версия на азербайджанском языке EBRD Gəncədə su təchizatı və kanalizasiya xidmətinin inkişafına kredit ayırıb

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