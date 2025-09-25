ЕБРР: Рост экономики Азербайджана в 2026 году составит 2,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2025 году на 2%, в 2026 году - 2,5%.

Как сообщает Report, такой прогноз содержится в сентябрьском обзоре ЕБРР "Региональные экономические перспективы", опубликованном на сайте банка.

Оценка роста ВВП Азербайджана на 2025 год ухудшена на 1 процентный пункт по сравнению с майским прогнозом, а прогноз на 2026 год не изменился.

"Экономический рост в Азербайджане замедлился с 4,1% в 2024 году до 1,5% в годовом исчислении в первой половине 2025 года, поскольку снижение в секторе добычи углеводородов составило 3,1%, в то время как активность в ненефтяном секторе выросла на 3,8%, благодаря строительству, торговле и туризму", - отмечается в обзоре.

ЕБРР подчеркивает, что согласно прогнозам, реальный ВВП вырастет на 2% в 2025 году и на 2,5% в 2026 году, что обусловлено активностью в ненефтяном секторе, которая компенсирует более слабые показатели в нефтяном. "Волатильность цен на энергоносители, неопределенность в глобальной торговле и региональная геополитика представляют собой риски замедления экономического роста. Потенциал роста ВВП связан с сотрудничеством в области энергетики с ЕС, расширением Среднего коридора, мирной повесткой в отношениях с Арменией, поддерживаемых США, что может открыть новые торговые маршруты и улучшить доверие инвесторов", - отмечается в отчете.

В Восточной Европе и на Кавказе рост замедлился с 4,7 процента в 2023 году до 3,9 процента в 2024 году и 2 процентов в первой половине 2025 года, так как импульс от посреднической торговли и притока рабочей силы и капитала в экономику Кавказа ослаб. Средний рост в регионе, как ожидается, ускорится до 3% в 2025 году и 4,4% в 2026 году.

Напомним, что Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2025 год прогнозирует на уровне 3%, в 2026 году – 2,9%. В январе-августе 2025 года экономика страны выросла на 1%.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, Moody's - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3,5% и 2,5% соответственно. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 3,4% и 3,3% соответственно, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%.