ЕБРР профинансирует строительство недостающего звена Среднего коридора в Турции

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает возможность предоставления Турции суверенного займа на сумму до 500 млн евро.

Как передат Report со ссылкой на ЕБРР, cредства предназначены для финансирования возведения новой железнодорожной линии протяженностью 127 километров, которая создаст обходной маршрут вокруг Стамбульской агломерации и обеспечит высокопроизводительный наземный переход через пролив Босфор.

Реализация проекта будет осуществляться через Главное управление инфраструктурных инвестиций (AYGM).

Планируемая железнодорожная линия возьмет начало на станции Чайырова, расположенной на азиатском берегу, и завершится на станции Чаталджа на европейском берегу. Маршрут пересечет Босфорский пролив по существующим путям, специально выделенным для этих целей на мосту Явуза Султана Селима (известном также как Третий мост) в северной части пролива. Линия будет двухпутной, электрифицированной, полностью оборудованной системой сигнализации и рассчитанной на смешанное использование, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

Данный проект восполняет недостающее связующее звено для трех международных железнодорожных торговых коридоров, пролегающих через Стамбул: Средний коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с остальной частью Европы посредством железнодорожного и морского сообщения; Коридор "Дорога развития Ирака", призванный связать Азию и Европейский союз (ЕС) через Ближний Восток и Турцию железнодорожным транспортом; коридор Турция-ЕС, на долю которого приходится треть международного торгового оборота Турции.

Ключевыми задачами проекта выступают укрепление устойчивости, повышение эффективности и конкурентоспособности национальной логистической инфраструктуры Турции; существенное наращивание пропускной способности железнодорожных грузоперевозок и увеличение доли железнодорожного транспорта в совокупном объеме грузооборота; формирование условий для привлечения частных инвестиций и стимулирования инновационных подходов в сфере логистических услуг; улучшение транспортной доступности аэропорта Стамбул на европейской стороне и аэропорта Сабиха Гекчен (SAW) на азиатской стороне за счет их интеграции в железнодорожную сеть.

Проект ориентирован на создание безопасной, экологически устойчивой и низкоуглеродной системы пассажирского и грузового железнодорожного сообщения через Босфор. Новая высокоскоростная железнодорожная линия между станциями Чайырова и Чаталджа будет содействовать расширению международной торговли. Реализация проекта повысит транспортную связность Турции с Европейским союзом и другими стратегически важными международными железнодорожными торговыми коридорами.

Совокупная стоимость проекта оценивается в 7,799 млрд евро (что эквивалентно 8,1 млрд долларов США) за железнодорожную линию протяженностью порядка 127 км. В числе ожидаемых софинансирующих организаций называются Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Азиатский банк развития и Фонд международного развития ОПЕК.