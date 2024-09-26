ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2024г до 3,8%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2024 году до 3,8% с 3,1% в майской версии, говорится в опубликованном в четверг региональном обзоре ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2024 году до 3,8% с 3,1% в майской версии, говорится в опубликованном в четверг региональном обзоре ЕБРР.

Как сообщает Report, прогноз ЕБРР по росту ВВП Азербайджана на 2025 год остался прежним и составляет 2,7%.

В документе отмечается, что рост ВВП Азербайджана в первом полугодии составил 4,3%.

"Сильные государственные инвестиции и рост реальных доходов населения поддержали устойчивый рост ненефтяного ВВП Азербайджана в первом полугодии 2024 года, в то время как нефтегазовый сектор выиграл от увеличения спроса на европейском рынке. Рост кредитования еще больше ускорился, превысив 20%, при этом как корпоративное, так и розничное кредитование показало хорошие результаты", - подчеркивает банк.

ЕБРР указывает, что инфляция в первом полугодии была ниже целевого интервала 4% плюс/минус 2%. "Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку до 7,25% в мае и с тех пор удерживает ее на этом уровне из-за сильного внутреннего спроса. Краткосрочные перспективы роста экономики Азербайджана остаются положительными. Прогнозируется, что добыча и экспорт газа значительно возрастут в последующие годы, что обеспечит стабильные доходы. В то же время, обширные валютные резервы продолжат поддерживать государственные инвестиции в инфраструктуру. Прогнозируется, что ВВП увеличится на 3,8% в 2024 году и на 2,7% в 2025 году. Колебания цен на нефть и газ и региональные геополитические события остаются основными рисками для экономики Азербайджана, которые могут повлиять на страновой прогноз", - отмечается в обзоре.

Правительство Азербайджана в 2024 году ожидает рост ВВП на 4,2%, в 2025 году - на 3,5%.