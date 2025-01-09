ЕБРР осуществил в 2024 году рекордные инвестиции в частный сектор и "зеленую" экономику

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал рекордные 16,6 млрд евро в экономики стран-членов в 2024 году, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал рекордные 16,6 млрд евро в экономики стран-членов в 2024 году, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк. Общий объем инвестиций, привлеченных банком из всех источников, достиг 26,7 млрд евро. В рамках 584 проектов 76% всех вложений пришлись на частный сектор, что составило 12,5 млрд евро - еще один рекорд для банка.

В 2024 году 58% инвестиций ЕБРР были направлены на проекты, поддерживающие "зеленую" экономику, - рекордные 9,7 млрд евро. Доля проектов с гендерной маркировкой составила 47%.

Годовые выплаты достигли исторического максимума в 10,6 млрд евро, а портфель банка вырос до 61,9 млрд евро. Операционные активы впервые превысили отметку в 40 млрд евро, составив 42,1 млрд евро.

Для сравнения, в 2023 году ЕБРР инвестировал 13,1 млрд евро через 464 проекта, что также стало рекордом для того времени. В 2024 году банк превысил допандемийный уровень инвестиций на 60%. Впервые объем инвестиций ЕБРР превысил 10 млрд евро в 2019 году.

"Мы достигли рекордного воздействия в 2024 году как по объему, так и по качеству. Мы не только побили прежние рекорды, но и значительно их превзошли. Спрос на нашу уникальную бизнес-модель, сочетающую финансирование и политические консультации, продолжает расти. Важнейшим направлением нашей работы остается поддержка Украины, а также усиление "зеленого финансирования" и проектов гендерного равенства", - подчеркнула президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

В прошлом году на фоне климатического кризиса и необходимости вовлечения частного сектора многосторонние банки развития (МБР), включая ЕБРР, усилили сотрудничество. В 2024 году десять МБР договорились о совместных действиях для повышения масштаба и эффективности работы. Кроме того, ЕБРР подписал меморандум о взаимопонимании с Группой Всемирного банка, чтобы эффективнее реагировать на глобальные вызовы.

В 2024 году ЕБРР также мобилизовал 1,63 млрд евро новых донорских средств, из которых более 913 млн евро направлены на поддержку Украины. Европейский Союз обеспечил 68% этих ресурсов.

Также ЕБРР расширил географию своей работы: его новыми акционерами стали Бенин и Кот-д’Ивуар - первые страны Африки к югу от Сахары среди членов банка. Таким образом, общее число членов ЕБРР достигло 76, а начало операций в этом регионе планируется в ближайшее время, говорится в сообщении банка.