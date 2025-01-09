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ЕБРР осуществил в 2024 году рекордные инвестиции в частный сектор и "зеленую" экономику

ЕБРР осуществил в 2024 году рекордные инвестиции в частный сектор и "зеленую" экономику Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал рекордные 16,6 млрд евро в экономики стран-членов в 2024 году, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.
Финансы
9 января 2025 г. 20:08
ЕБРР осуществил в 2024 году рекордные инвестиции в частный сектор и зеленую экономику

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал рекордные 16,6 млрд евро в экономики стран-членов в 2024 году, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк. Общий объем инвестиций, привлеченных банком из всех источников, достиг 26,7 млрд евро. В рамках 584 проектов 76% всех вложений пришлись на частный сектор, что составило 12,5 млрд евро - еще один рекорд для банка.

В 2024 году 58% инвестиций ЕБРР были направлены на проекты, поддерживающие "зеленую" экономику, - рекордные 9,7 млрд евро. Доля проектов с гендерной маркировкой составила 47%.

Годовые выплаты достигли исторического максимума в 10,6 млрд евро, а портфель банка вырос до 61,9 млрд евро. Операционные активы впервые превысили отметку в 40 млрд евро, составив 42,1 млрд евро.

Для сравнения, в 2023 году ЕБРР инвестировал 13,1 млрд евро через 464 проекта, что также стало рекордом для того времени. В 2024 году банк превысил допандемийный уровень инвестиций на 60%. Впервые объем инвестиций ЕБРР превысил 10 млрд евро в 2019 году.

"Мы достигли рекордного воздействия в 2024 году как по объему, так и по качеству. Мы не только побили прежние рекорды, но и значительно их превзошли. Спрос на нашу уникальную бизнес-модель, сочетающую финансирование и политические консультации, продолжает расти. Важнейшим направлением нашей работы остается поддержка Украины, а также усиление "зеленого финансирования" и проектов гендерного равенства", - подчеркнула президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

В прошлом году на фоне климатического кризиса и необходимости вовлечения частного сектора многосторонние банки развития (МБР), включая ЕБРР, усилили сотрудничество. В 2024 году десять МБР договорились о совместных действиях для повышения масштаба и эффективности работы. Кроме того, ЕБРР подписал меморандум о взаимопонимании с Группой Всемирного банка, чтобы эффективнее реагировать на глобальные вызовы.

В 2024 году ЕБРР также мобилизовал 1,63 млрд евро новых донорских средств, из которых более 913 млн евро направлены на поддержку Украины. Европейский Союз обеспечил 68% этих ресурсов.

Также ЕБРР расширил географию своей работы: его новыми акционерами стали Бенин и Кот-д’Ивуар - первые страны Африки к югу от Сахары среди членов банка. Таким образом, общее число членов ЕБРР достигло 76, а начало операций в этом регионе планируется в ближайшее время, говорится в сообщении банка.

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Версия на английском языке EBRD makes record investments in private sector and green economy in 2024
Версия на азербайджанском языке EBRD ötən il özəl sektor və "yaşıl" iqtisadiyyata rekord səviyyədə investisiya yatırıb

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