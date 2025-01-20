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ЕБРР назначил нового управляющего директора по климатической стратегии

ЕБРР назначил нового управляющего директора по климатической стратегии Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о назначении Джанпьеро Наччи управляющим директором по климатической стратегии и реализации (CSD), начиная с 1 января 2025 года.
Финансы
20 января 2025 г. 17:12
ЕБРР назначил нового управляющего директора по климатической стратегии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о назначении Джанпьеро Наччи управляющим директором по климатической стратегии и реализации (CSD), начиная с 1 января 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение банка, это назначение последовало за переходом Гарри Бойд-Карпентера на должность управляющего директора Группы устойчивой инфраструктуры.

Джанпьеро Наччи, гражданин Италии, имеет значительный вклад в развитие климатической повестки ЕБРР. С 2003 года, когда он присоединился к банку в качестве главного инженера в департаменте энергоэффективности, Наччи зарекомендовал себя как лидер в области устойчивого развития. В 2006 году он был назначен старшим инженером, а в 2017 году стал заместителем руководителя отдела энергоэффективности и изменения климата. С 2021 года Наччи возглавлял направление устойчивого бизнеса и инфраструктуры в CSD.

Под его руководством это подразделение стало ключевой технической и операционной опорой для бизнес-групп ЕБРР, включая корпоративные услуги, агробизнес и Группу устойчивой инфраструктуры. Он курировал проекты в области зеленого финансирования, политики и устойчивого развития.

Д. Наччи внес значительный вклад в реализацию инициатив по промышленной декарбонизации, развитию циркулярной экономики, переходу к зеленой энергетике, адаптации к изменению климата и финансированию природоохранных проектов.

В 2024 году зеленое финансирование составило 9,7 млрд евро, что превышает половину всего объема бизнеса ЕБРР. Благодаря акценту на сотрудничество с частным сектором банк остается лидером среди многосторонних банков развития по мобилизации климатического финансирования в странах своей деятельности.

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