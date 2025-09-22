ЕБРР настроен стать катализатором реформ в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен усилить сотрудничество с Азербайджаном, чтобы поддержать диверсификацию экономики и развитие частного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

По его словам, ЕБРР инвестирует в Азербайджан с 1990-х годов, содействуя развитию частного сектора и сотрудничая с государственными структурами.

"Мы занимаемся этим уже более 30 лет и достигли значительных объемов инвестиций. Теперь, в условиях меняющейся среды, мы хотим объединить усилия с властями Азербайджана и поддержать страну в диверсификации экономики. ЕБРР всегда стремится оставаться ориентированным на спрос институтом, готовым предоставлять финансирование, консультации и технические навыки там, где это необходимо", - отметил А. Дракинос.

Он подчеркнул, что индустриализация и диверсификация являются ключевыми элементами будущего развития Азербайджана.

"Особое внимание стоит уделить доступу к финансированию. Важно понимать, куда направляются средства - в компании или государственный сектор. Для будущего Азербайджана важно, чтобы экономика оставалась конкурентоспособной. Мы видим перспективы в переобучении кадров, инвестициях в технологии, использовании человеческого капитала и развитии цифровой экономики, включая искусственный интеллект", - добавил он.

По словам А. Дракиноса, цифровизация играет особую роль, в том числе для транспортного сектора и реализации Среднего коридора, а также для повышения доступности финансирования.

"Эти масштабные задачи невозможно решить в одиночку. Необходима синергия государства, бизнеса и международных финансовых институтов, которые могут выступать катализаторами реформ. У нас очень хорошие отношения с правительством Азербайджана, и мы рассчитываем продолжать сотрудничество для поддержки экономики", - подчеркнул региональный директор ЕБРР.