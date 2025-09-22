Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    ЕБРР настроен стать катализатором реформ в Азербайджане

    Финансы
    • 22 сентября, 2025
    • 15:08
    ЕБРР настроен стать катализатором реформ в Азербайджане

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен усилить сотрудничество с Азербайджаном, чтобы поддержать диверсификацию экономики и развитие частного сектора.

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    По его словам, ЕБРР инвестирует в Азербайджан с 1990-х годов, содействуя развитию частного сектора и сотрудничая с государственными структурами.

    "Мы занимаемся этим уже более 30 лет и достигли значительных объемов инвестиций. Теперь, в условиях меняющейся среды, мы хотим объединить усилия с властями Азербайджана и поддержать страну в диверсификации экономики. ЕБРР всегда стремится оставаться ориентированным на спрос институтом, готовым предоставлять финансирование, консультации и технические навыки там, где это необходимо", - отметил А. Дракинос.

    Он подчеркнул, что индустриализация и диверсификация являются ключевыми элементами будущего развития Азербайджана.

    "Особое внимание стоит уделить доступу к финансированию. Важно понимать, куда направляются средства - в компании или государственный сектор. Для будущего Азербайджана важно, чтобы экономика оставалась конкурентоспособной. Мы видим перспективы в переобучении кадров, инвестициях в технологии, использовании человеческого капитала и развитии цифровой экономики, включая искусственный интеллект", - добавил он.

    По словам А. Дракиноса, цифровизация играет особую роль, в том числе для транспортного сектора и реализации Среднего коридора, а также для повышения доступности финансирования.

    "Эти масштабные задачи невозможно решить в одиночку. Необходима синергия государства, бизнеса и международных финансовых институтов, которые могут выступать катализаторами реформ. У нас очень хорошие отношения с правительством Азербайджана, и мы рассчитываем продолжать сотрудничество для поддержки экономики", - подчеркнул региональный директор ЕБРР.

    AIIF 2025 ЕБРР Алкис Вриениос Дракинос
    EBRD determined to act as catalyst for reforms in Azerbaijan

    Последние новости

    15:54

    Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с IFC

    Бизнес
    15:52

    Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооружений

    В регионе
    15:49

    В Азербайджане будет создан "Промышленный парк зеленой энергии"

    Промышленность
    15:49

    AZPROMO: Экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки

    Бизнес
    15:42

    Будет переформирован наблюдательный совет Bank Avrasiya

    Финансы
    15:36

    Каталин Бихари: Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление Карабаха

    Карабах
    15:33

    С 1 октября вводится запрет на деятельность арендаторов на рынках без налогового учета

    Бизнес
    15:32

    Главный преподаватель: Лаборатории Карабахского университета сыграют важную роль в подготовке студентов

    Наука и образование
    15:26

    Пенсии будут полностью выплачены завтра

    Социальная защита
    Лента новостей