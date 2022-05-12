ЕБРР направит 50 миллионов евро на поддержку ликвидности "Укрэнерго"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и украинские власти договорились об изменении назначения части существующего кредита для национального оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" с целью предоставления 50 млн евро для экстренной

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и украинские власти договорились об изменении назначения части существующего кредита для национального оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" с целью предоставления 50 млн евро для экстренной поддержки ликвидности.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЕБРР, это обеспечит стабильное электроснабжение в Украине, экономика которой подверглась существенному негативному влиянию вследствие вторжения России.

В ЕБРР напомнили, что в июле 2019 года банк согласился предоставить "Укрэнерго" 149 млн евро на модернизацию ключевых элементов инфраструктуры передачи электроэнергии с целью поддержки стабильного функционирования системы и синхронизации с европейскими электрическими сетями, а также на помощь Украине в приведении ее законодательства и принципов операционной деятельности в соответствие с требованиями Третьего энергопакета ЕС. Средства этого кредита были выбраны лишь частично.

В связи с войной у "Укрэнерго" возникли неотложные потребности в ликвидности, поэтому компания обратилась с просьбой изменить назначение этих средств.

"Сейчас основной задачей является обеспечение стабильного функционирования энергосистемы Украины и атомных энергогенерирующих мощностей, а также обеспечение поставок электроэнергии промышленным потребителям и населению. После начала войны компания столкнулась с проблемой значительных неплатежей и 30-процентным уменьшением объемов потребления электроэнергии, что привело к потере существенной части дохода", - говорится в сообщении.