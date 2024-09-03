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ЕБРР инвестирует в экологически чистую Гянджу

ЕБРР инвестирует в экологически чистую Гянджу Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит суверенный кредит в размере 365 млн евро на реконструкцию водоснабжения, канализации и управление ливневыми водами, а также строительство очистных сооружений в Гяндже.
Финансы
3 сентября 2024 г. 13:48
ЕБРР инвестирует в экологически чистую Гянджу

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит суверенный кредит в размере 365 млн евро на реконструкцию водоснабжения, канализации и управление ливневыми водами, а также строительство очистных сооружений в Гяндже.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, общая стоимость проекта составляет 370 млн евро. Кредит будет предоставлен несколькими траншами и софинансирован инвестиционным грантом, предоставляемым международным донором.

Окончательное одобрение кредита Советом директоров ЕБРР ожидается 6 ноября.

Проект реализуется в рамках программы ЕБРР "Зеленые города" и направлен на решение приоритетной экологической проблемы "доступности и качества воды", обозначенной в Плане действий по "Зеленому городу Гянджа". Проект приоритетен для правительства, учитывая острую необходимость улучшения городской инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Гяндже.

После завершения проекта планируется, что Гянджа будет полностью охвачена бесперебойным водоснабжением и услугами канализации, а риски наводнений снизятся благодаря внедрению системы управления ливневыми водами. Проект также окажет положительное воздействие на окружающую среду, обеспечив очистку сточных вод перед их сбросом в реку Гянджа.

Реализация проекта улучшит услуги водоснабжения, сократит потери воды и обеспечит надлежащую очистку сточных вод, способствуя "зеленому" переходу. Также будет разработан План действий по корпоративному управлению, что поддержит качественное управление проектом.

В настоящее время проводится экологическая и социальная экспертиза (ESDD) проекта. За счет первого транша (категория B) будет финансироваться реабилитация водоснабжения, канализации и управление ливневыми стоками. Дальнейшие транши, включая второй транш (категория A), предусматривающий строительство новых очистных сооружений, рассчитанных на более чем 150 000 человек, будут подлежать дополнительной экспертизе и раскрытию информации в соответствии с Экологической и социальной политикой ЕБРР.

Заемщиком кредита выступает Министерство финансов Азербайджана, а бенефициаром — Государственное агентство водных ресурсов.

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