ЕБРР и TIF могут финансировать проекты в рамках Среднего коридора в нацвалютах стран-участниц

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Тюркский инвестиционный фонд (TIF) рассматривают развитие Среднего коридора как одно из ключевых направлений межинституционального сотрудничества, делая акцент на поддержке проектов через финансовых посредников и использовании инструментов участия в рисках без предоставления фондирования.

Как сообщает Report, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи делегации TIF во главе с президентом фонда Багдадом Амреевым и президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Президент ЕБРР, в свою очередь, подтвердила заинтересованность банка в развитии рабочего сотрудничества с TIF именно в контексте маршрута Среднего коридора, подчеркнув приверженность ЕБРР данной повестке. Она отметила, что приоритеты двух институтов во многом совпадают, прежде всего в части поддержки развития частного сектора и повышения связности региональных рынков.

Отдельное внимание стороны уделили необходимости выстраивания структурированного взаимодействия между командами ЕБРР и TIF для более эффективного отбора проектов и поддержания устойчивой рабочей динамики. По словам О. Рено-Бассо, практическая координация позволит более точно определить сферы, где сотрудничество может дать наибольший эффект.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в расширении операций через финансовых посредников и применении инструментов участия в рисках без предоставления фондирования, а также договорились изучить возможности взаимодействия в других направлениях, представляющих особый интерес для ЕБРР. В их числе - субсуверенные операции и, где это возможно, финансирование в национальных валютах.

В ходе переговоров Б. Амреев подчеркнул, что TIF заинтересован в повышении эффективности своей деятельности за счет партнерства с ведущими международными финансовыми институтами, включая ЕБРР. По его словам, Фонд нацелен на перевод общих приоритетов в практическую плоскость и готов совместно с банком определить направления, по которым могут быть достигнуты первые ощутимые результаты.

Напомним, что решение о создании Тюркского инвестиционного фонда было принято на 9-м Саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся 11 ноября 2022 года в Самарканде. Соглашение о создании TIF было подписано Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном на внеочередном саммите ОТГ в Анкаре 16 марта 2023 года и вступило в силу 24 февраля 2024 года.

После присоединения Венгрии уставный капитал Фонда увеличился на 100 млн долларов США и достиг 600 млн долларов США. Ранее сообщалось, что TIF планирует дальнейшее наращивание капитала в течение ближайших пяти лет.