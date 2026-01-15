Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ЕБРР и TIF могут финансировать проекты в рамках Среднего коридора в нацвалютах стран-участниц

    Финансы
    • 15 января, 2026
    • 18:12
    ЕБРР и TIF могут финансировать проекты в рамках Среднего коридора в нацвалютах стран-участниц

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Тюркский инвестиционный фонд (TIF) рассматривают развитие Среднего коридора как одно из ключевых направлений межинституционального сотрудничества, делая акцент на поддержке проектов через финансовых посредников и использовании инструментов участия в рисках без предоставления фондирования.

    Как сообщает Report, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи делегации TIF во главе с президентом фонда Багдадом Амреевым и президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

    Президент ЕБРР, в свою очередь, подтвердила заинтересованность банка в развитии рабочего сотрудничества с TIF именно в контексте маршрута Среднего коридора, подчеркнув приверженность ЕБРР данной повестке. Она отметила, что приоритеты двух институтов во многом совпадают, прежде всего в части поддержки развития частного сектора и повышения связности региональных рынков.

    Отдельное внимание стороны уделили необходимости выстраивания структурированного взаимодействия между командами ЕБРР и TIF для более эффективного отбора проектов и поддержания устойчивой рабочей динамики. По словам О. Рено-Бассо, практическая координация позволит более точно определить сферы, где сотрудничество может дать наибольший эффект.

    По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в расширении операций через финансовых посредников и применении инструментов участия в рисках без предоставления фондирования, а также договорились изучить возможности взаимодействия в других направлениях, представляющих особый интерес для ЕБРР. В их числе - субсуверенные операции и, где это возможно, финансирование в национальных валютах.

    В ходе переговоров Б. Амреев подчеркнул, что TIF заинтересован в повышении эффективности своей деятельности за счет партнерства с ведущими международными финансовыми институтами, включая ЕБРР. По его словам, Фонд нацелен на перевод общих приоритетов в практическую плоскость и готов совместно с банком определить направления, по которым могут быть достигнуты первые ощутимые результаты.

    Напомним, что решение о создании Тюркского инвестиционного фонда было принято на 9-м Саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся 11 ноября 2022 года в Самарканде. Соглашение о создании TIF было подписано Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном на внеочередном саммите ОТГ в Анкаре 16 марта 2023 года и вступило в силу 24 февраля 2024 года.

    После присоединения Венгрии уставный капитал Фонда увеличился на 100 млн долларов США и достиг 600 млн долларов США. Ранее сообщалось, что TIF планирует дальнейшее наращивание капитала в течение ближайших пяти лет.

    ЕБРР TIF Багдад Амреев Одиль Рено-Бассо Средний коридор

    Последние новости

    18:27
    Фото
    Видео

    В результате пожара в общежитии БСУ пострадало жилье 13 семей - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    18:25

    СМИ: Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не бить по Ирану

    Другие страны
    18:23

    В Кабмине обсудили подготовку к ежегодным заседаниям Группы ИБР в Баку

    Внутренняя политика
    18:17

    За последний год кредитный портфель AFB Bank вырос на 63%

    Финансы
    18:12

    ЕБРР и TIF могут финансировать проекты в рамках Среднего коридора в нацвалютах стран-участниц

    Финансы
    18:09

    Инвестиции в расширение Международного аэропорта Тбилиси составят $150 млн

    В регионе
    18:09

    Чистая прибыль Premium Bank за прошлый год увеличилась на 17%

    Финансы
    17:56

    В 2025 году в Азербайджан были реадмиссированы 540 человек

    Внутренняя политика
    17:52
    Фото

    В Джульфе автомобиль врезался в газопровод, пять сел остались без газа

    Происшествия
    Лента новостей