ЕБРР готов выделить до $158 млн на проект при поддержке Азербайджано-Узбекского инвестфонда

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает возможность предоставления кредитного финансирования в объеме до 158 млн долларов США для возведения масштабного медицинского комплекса на территории Ферганской области Узбекистана.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, финансовый пакет банка предполагается сформировать из двух траншей - старшего обеспеченного кредита в размере до 120 млн долларов США и бридж-кредита под акционерный капитал объемом до 38 млн долларов США. Совет директоров ЕБРР рассмотрит вопрос о выделении кредитов 21 октября.

Выделенные ресурсы пойдут на проектирование, возведение, оснащение, техническое сопровождение и дальнейшую передачу многопрофильного стационара, рассчитанного на 800 койко-мест. Проект осуществляется в рамках 23-летнего контракта государственно-частного партнерства (ГЧП), подписанного с Министерством здравоохранения Узбекистана.

В роли заемщиков выступают компании специального назначения, бенефициарами которых на паритетной или долевой основе являются участники международного консорциума: саудовская Vision International Investment Company (Vision Invest), турецкая KOC Construction Mekanik Elektrik LLC FE (KOC Construction), а также совместное предприятие ООО "Азербайджано-Узбекский инвестиционный фонд" (AUIC), учрежденное правительствами Азербайджана и Узбекистана в целях содействия двустороннему экономическому взаимодействию.

Совокупная стоимость проекта оценивается в сумму до 340 млн долларов. Наряду с ресурсами ЕБРР, привлекается финансирование со стороны спонсоров, в форме акционерных займов, а также при участии других международных институтов развития. Создаваемый медицинский центр нацелен на расширение доступа населения к высокотехнологичным видам медицинской помощи, в том числе кардиохирургии, нейрохирургии и трансплантологии. Данный проект станет первой масштабной сделкой ГЧП в сфере социальной инфраструктуры Узбекистана и, по прогнозам, создаст прецедент для запуска аналогичных инициатив в регионе.