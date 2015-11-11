​EBRD: В Азербайджане в этом году доля государственного сектора в ВВП еще больше сократится

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Темпы экономического роста в Азербайджане в 2014 году на фоне падения цен на нефть на мировом рынке сократились на 2,8 процентных пункта. Так, в 2013 году экономический рост составил 5,8%. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Transition report 2015-2016 Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

По информации, развитие ненефтяного сектора Азербайджана в 2014 году также замедлилось по сравнению с предыдущим годом. За первые 9 месяцев этого года рост ВВП составил 3,7%. Доля ВВП в ненефтяном секторе выросла на 6,4 процентных пункта.

EBRD прогнозирует экономический рост в Азербайджане в 2015 году на уровне 3%, инфляцию - 5%. Отметим, что в прошлом году рост ВВП составил 2,8%, инфляция - 1,4%.

EBRD прогнозирует в этом году сокращение доли государственного сектора в ВВП на 7,9 процентных пункта, рост объема текущего платежного баланса на 3%. Доля прямых иностранных инвестиции (FDI) в экономическом росте Азербайджана сократится на 3 процентных пункта.

Банк также отметил, что конвертированные валютные резервы Центробанка Азербайджана в ноябре прошлого года составляли 13,2 млрд. долларов США, в апреле же сократились до 4,4 млрд. долларов. В августе этот показатель вырос до 5,3 млрд. долларов.