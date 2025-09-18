ЕАБР: Объем несуверенных операций в Азербайджане составил $2,6 млрд в 2008–2024 гг

В 2008-2024 гг. совокупный объем одобренных несуверенных операций в Азербайджане составил 2,6 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Евразийский Банк Развития (ЕАБР), основными инвесторами Азербайджана являются Европейский банк развития и реконструкции (848 млн долларов), Азиатский банк развития (791 млн долларов), Международная финансовая корпорация (209 млн долларов), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (170 млн долларов). Среди приоритетных направлений ЕАБР выделил энергетику (714 млн долларов) и финансовый сектор (517 млн долларов).

"Среднегодовой объем финансирования в Азербайджане увеличился в 2,6 раза - со 108 млн долларов в 2008-2010 гг. до 280 млн долларов 2022–2024 гг.", - отмечается в отчете.

Международные финансовые организации для стран Южного Кавказа в совокупности на период 2008-2024 гг. одобрили несуверенное финансирование на сумму 11,3 млрд долларов. Доля стран Южного Кавказа в общем объеме несуверенных операций МФО в Евразийском регионе изменилась с 9% в 2008-2010 гг. до 20% в 2022-2024 гг.

Объем одобренного несуверенного финансирования МФО в Евразийском регионе на период 2022-2024 гг. составил 16,4 млрд долларов, где на долю ЕАБР приходится 40% (6,5 млрд долларов), ЕБРР - 23% (3,6 млрд долларов), группу ВБ - 17% (2,8 млрд долларов). Из этой суммы на долю Азербайджана приходится 840 млн долларов.

В 2022-2024 гг. финансовый сектор привлек наибольший объем несуверенного финансирования МФО - на сумму 5,4 млрд долларов (33% от всего объема). Сектор энергетики - вторая по значимости отрасль финансирования МФО (4,8 млрд долларов, или 29%).