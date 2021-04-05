Дженк Эйнехан: PASHA Yatırım Bankası стал "финансовым мостом" для бизнесмов

В это соглашение включены важные меры по обнулению квот и таможенных налогов по 15 товарным позициям

В настоящее время объем инвестиций Турции в Азербайджан составляет 12 млрд долларов США (98 млрд турецких лир), а объем инвестиций Азербайджана в Турцию - 19,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом рассказал гендиректор PASHA Yatırım Bankası A.Ş., дочерней компании PASHA Bank в Турции, Дженк Эйнехан.

По его словам, примерно 21,6% всех иностранных компаний в Азербайджане с турецким капиталом: "В 2020 году объем двусторонней торговли между Турцией и Азербайджаном составил около 4,5 млрд долларов США".

Он отметил, что, по новому соглашению о преференциальной торговле между двумя странами, вступившему в силу в марте этого года, объем торговли между двумя странами планируется довести до 15 млрд долларов США. В это соглашение включены важные меры по обнулению квот и таможенных налогов по 15 товарным позициям.

Эйнехан также добавил, что в будущем обе страны будут стремиться к устранению двойного налогообложения и достижению новых торговых соглашений: "Безвизовый визит между двумя странами, который вступает в силу с 1 апреля этого года, является очень позитивным шагом для экономических связей".

Он подчеркнул, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, азербайджанцы открыли в Турции 148 фирм и приобрели 1 279 домов.

Что касается деятельности возглавляемого им банка и позиции банка между двумя странами, Эйнехан отметил, что PASHA Bank стал "финансовым мостом" для бизнесменов, нацеленных инвестировать в бизнес между Азербайджаном, Грузией и Турцией: "Три страны сотрудничали в рамках проекта железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которая начала новую эру в области железнодорожных грузоперевозок между Азией и Европой. Эта линия, введенная в эксплуатацию в октябре 2017 года, стала самым важным соединительным пунктом Среднего коридора, простирающегося от Пекина до Лондона".