Джаббаров: Внешнеторговый оборот Азербайджана с 2022 года стабилизировался на уровне $50 млрд

Внешнеторговый оборот Азербайджана с 2022 года стабилизировался на уровне примерно $50 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

Он отметил, что начиная с 2018 года в Азербайджане были начаты реформы в области налогообложения, таможни и рынка труда.

"В течение этого периода доля ненефтяного сектора в экономике выросла с 58% в 2018 году до 70% на сегодняшний день. В 2022-2025 годах ожидается среднегодовой рост валового внутреннего продукта на 3,3%, что находится в рамках диапазона, определенного стратегией, то есть 3-4%. Рост ВВП полностью обеспечивается за счет развития ненефтегазового сектора, при этом ожидается, что среднегодовой рост ВВП по этому сектору составит 6,1%, что на 1,1 процентных пункта выше целевого показателя, установленного стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы. Чтобы увидеть более широкую картину нашего экономического развития, отмечу один факт: среднегодовой темп роста в 2019-2024 годах составил 2,3%. Это примерно в два раза выше, чем среднегодовой темп роста в 2010-2020 годах. В 2019-2025 годах, за исключением добычи нефти и газа, все отрасли экономики страны демонстрировали рост. В течение этого периода информация и связь (11%), ненефтегазовая промышленность (9,7%), транспорт и складское хозяйство (7,8%) входят в число лидирующих отраслей по среднегодовым темпам роста", - отметил министр.

Джаббаров добавил, что в 2019-2024 годах в экономике произошел ряд важных структурных изменений: "Эти изменения на самом деле отражают качественно новую экономическую картину, которая не наблюдалась в прошлом, в том числе в периоды до девальвации. Так, за этот период ненефтегазовый экспорт увеличился вдвое и составил $3,4 млрд, а перечень экспортируемых товаров вырос на 15% до 2 810. Несмотря на снижение цен на нефть и газ и объемов добычи, с 2022 года внешнеторговый оборот страны стабилизировался на уровне примерно $50 млрд".