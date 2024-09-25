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Два инвестора проявили интерес к акциям Legion Financial

Два инвестора проявили интерес к акциям Legion Financial Сегодня на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоялся аукцион по размещению простых, бездокументарных, именных акций занимающегося лизинговой деятельностью ОАО Legion Financial на сумму 1 млн манатов.
Финансы
25 сентября 2024 г. 17:34
Два инвестора проявили интерес к акциям Legion Financial

Сегодня на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоялся аукцион по размещению простых, бездокументарных, именных акций занимающегося лизинговой деятельностью ОАО Legion Financial на сумму 1 млн манатов.

Как сообщили Report в БФБ, инвесторам в стандартном сегменте рынка по подписке было предложено 10 тыс. акций номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

2 инвестора подали 2 заявки на акции на сумму 395 тыс. манатов. В итоге размещение не было полностью завершено. Уставный капитал лизинговой компании увеличился на 12,6%, повысившись с 3,135 млн манатов до 3,53 млн манатов.

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