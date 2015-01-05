Два азербайджанских банка получили разрешение на осуществление деятельности в Польше

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Центральный банк Польши выдал официальное разрешение на выход двух коммерческих банков Азербайджана на финансовый рынок этой страны. Это Международный банк Азербайджана и ОАО PAŞA Bank. Об этом заявили Report в Управлении по финансовому надзору (KNF) Польши.

Разрешение на создание дочерней структуры банка в Польше вначале получил PAŞA Bank, после МБА: "Польский государственный банк развития (BGK) выдал разрешение на открытие Международным банком Азербайджана нового банка в Польше. Сначала разрешение было действительно для PAŞA Bank. Кроме того, Польский государственный банк развития с целью поддержки развития экспорта предлагает финансовые фонды для польских и азербайджанских компаний. Азербайджанские компании для получения кредита могут обратиться как через BGK, так и через Международный банк Азербайджана".

Официальные представители структуры отмечают, что для открытия нового банка в Польше необходимы инвестиции в размере минимум 5 млн. евро: "Что касается вопроса открытия банков в Польше, конечно же, мы открыты для иностранных инвестиций. Любой субъект должен получить разрешение на открытие банка в Управлении по финансовому надзору Польши и отвечать требованиям банковского законодательства Польши. Состав правления каждого банка должен состоять минимум из трех человек, среди которых могут быть иностранные граждане. Но капитал должен выплачиваться в польских злотых. Первоначальный капитал должен быть не ниже 5 млн. евро в соответствии с обменным курсом Национального банка Польши на день выплаты".

Как сообщает Report, в пресс-службе PAŞA Bank опровергли эту информацию: "Согласно стратегии PAŞA Holdinq на 2015-2017 годы, не предусмотрено осуществление какой-либо деятельности в Польше".

В пресс-службе МБА заявили, что в пресс-службу банка не поступало никакой информации по данному вопросу.

Напомним, что министр энергетики, азербайджанский сопредседатель межправительственной комиссии Азербайджан-Польша Натиг Алиев в своем выступлении на прошедшем 15 декабря 2014 года заседании комиссии дал информацию о том, что PAŞA Bank и МБА хотят выйти на финансовый рынок Польши.